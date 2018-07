Etterforsker hvorfor avdødes telefon er koblet over til politiet

- Alt som kan være blant de siste livstegnene er viktig, sier politiadvokat Pål-Fredrik Kraby til Nettavisen.

Forrige uke ble John Edvin Lie, tidligere kjent som Johnny Olsen, pågrepet i turområdet Maridalen i Oslo. 55-åringen er siktet for drap og likskjending.

Pågripelsen skjedde like i nærheten av en teltplass hvor det lå et forbrent lik. Da brannmannskaper og politiet kom til funnstedet var liket fortsatt i brann.

John Edvin Lie, tidligere kjent som Johnny Olsen. Bildet er fra 2004.

Lie ble varetektsfengslet i fire uker, men nekter straffskyld og enhver befatning med saken. I politiavhør har han også forklart at han ikke kjenner den avdøde mannen som ble 39 år.

Politiet har foretatt en rekke etterforskningsskritt, men fortsatt er det en rekke ubesvarte spørsmål. Ett av sporene som undersøkes er at telefonen til den avdøde mannen er satt over til politiets sentralbord. Nettavisen kjenner identiteten til mannen. Da vi ringte telefonnummeret både mandag og tirsdag var den satt over til politiet.

- Dette er noe vi etterforsker. Det er ikke politiet som har gjort det, og jeg er blitt fortalt at dette er noe alle kan gjøre selv. For oss er det viktig å finne ut tidspunktet for når dette ble gjort. Alt som kan være blant de siste livstegnene er viktig informasjon for oss, sier politiadvokat i Oslo politidistrikt Pål-Fredrik Kraby til Nettavisen.

- Foreløpig bare brannskader

- Hvorfor er dette viktig?

- Det kan si noe om når han sist var registrert i live. Det er også viktig for oss å prøve å finne ut om han har gjort det selv eller om det er andre som har gjort det for ham, og eventuelt hvorfor andre har gjort det.

- Hvilken informasjon kan politiet få ved å vite om hans siste livstegn?

- Det kan si noe om dødstidspunktet, og hvilke bevegelser han har foretatt seg. En ukes forskjell i tid kan være stor forskjell og av stor betydning for hvor etterforskningen skal rettes.

Politiet har foreløpig ikke funnet noe som knytter drapssiktede Lie til den avdøde 39-åringen.

- Det er fortsatt noe vi undersøker.

Politiet har vært i kontakt med foreldrene til avdøde og andre i hans nære krets. Den avdøde 39-åringen har ifølge Kraby vært i Maridalen på telttur i et kort tidsrom.

Foreløpig har de ikke en klar dødsårsak.

- Vi får trolig ikke dette før i oktober. Foreløpig har vi ingen sikker dødsårsak. Politiet tror likevel at han ble drept. Så langt har ikke den foreløpige obduksjonsrapporten vist tegn til at avdøde er påført skader utenom det som er kommet fra brannen. Det er ikke noe vi har informasjon om. Men det håper vi å kunne så svar på, sier Kraby.

Politiadvokat Pål-Fredrik Kraby.

- Han ble funnet forbrent så det er ennå vanskelig å si hva som kan ha skjedd. Mistanken mot siktede ble styrket gjennom det han selv forklarte i avhør etter at han ble pågrepet. Han sa blant annet ting som ikke stemte overens med andre opplysninger.

Ett av spørsmålene politiet forsøker å finne ut av er hvor det de mener er et drap skal ha blitt begått.

Tidligere straffedømt

Den avdøde mannen ble 39 år og har én biologisk forelder av utenlandsk opprinnelse og har skiftet navn flere ganger. Han er født i Norge og har i flere år jobbet innen IT.

Mannen er også tidligere straffedømt for mild vold mot to politibetjenter. Selv om retten mente saken var alvorlig, ble ikke dommen strengere enn at han fikk en 30 dagers betinget fengselsdom.

Både TV 2 og VG har koblet mannen til samme omgangskrets som en drapsdømt nynazist. Nettavisen er kjent med at politiet har registrert en sak på avdøde fra tidligere som ga dem hjemmel til å ta DNA av ham.

- Det ønsker jeg ikke å si noe om nå, men jeg kan bekrefte at vi gjorde funn i våre registre og at politiet hadde hjemmelsgrunnlag for å foreta DNA på det tidspunktet det ble gjort, sier Kraby.

Ifølge Nettavisens opplysninger er det ikke noe i avdødes straffehistorikk som knytter ham som permanent del av et høyreekstremistisk miljø. Drapssiktede Lie har tidligere vært en kjent og voldelig nynazist.

- Aller personer som er i avdødes krets, eller har vært i hans krets, er av interesse og viktige for politiet, sier Kraby til Nettavisen.

På spørsmål fra TV 2 om hvorfor det er relevant at avdøde har tilknytning til en drapsdømt nynazist svarer Kraby følgende:

Hadelandsdrapene. Her føres siktede Johnny Olsen, i dag kjent som John Edvin Lie, ut av retten i 1982.

– Alle personer med høyreekstrem tilknytning, som avdøde har vært i kontakt med, vil være interessante for oss, og er personer vi vil avhøre. Særlig fordi også siktede har en tilknytning til denne typen miljø.

Anke forkastet

Drapssiktede Lie anket avgjørelsen om varetektsfengsling. Tirsdag kom avslaget i Borgarting lagmannsrett.

I kjennelsen heter det:

«(...). Informasjonen i disse dokumentene må ses i sammenheng med at Lie ble pågrepet like ved det stedet der den avdøde ble funnet, mens det fortsatt var aktivitet i brannen.

Utover dette er det etter lagmannsrettens syn relevant å se hen til at Lie tidligere er dømt for drap. Dette gjelder selv om den tidligere pådømte drapshandlingen ligger mer enn 30 år tilbake i tid. Lie er dessuten flere ganger domfelt for annen voldskriminalitet, også i den senere tid.

Etter en samlet vurdering er lagmannsretten ikke i tvil om at lovens krav om skjellig grunn til mistanke (at det er mer enn 50 prosents sannsynlighet at siktede har begått forbrytelsen, red. anm.) er oppfylt.»

Da Lie møtte i fengslingsmøtet forrige uke var han iført en slitt grå joggedress, han hadde sot på begge hendene og han kom barbeint i sandaler.

Mandag fortalte Kraby til Nettavisen at rettspsykiater Synne Sørheim er oppnevnt for å gjennomføre en såkalt prejudisiell observasjon. Dette er for å kunne vurdere om 55-årige Lie er strafferettslig tilregnelig.

Da han ble dømt for Hadelandsdrapene i 1982, da han var 19 år, ble Lie også undersøkt av psykiatere. I dommen mot ham går det frem at de fagkyndige mente at han led av manglende utviklede sjelsevner.

I dommen går det også frem at psykiaterne mente han var tilregnelig i gjerningsøyeblikket for dobbeltdrapet.

Sørheim vurderte også terroristen Anders Behring Breivik etter at han hadde drept til sammen 77 personer i Oslo og på Utøya 22. juli 2011.

Verken Lies forsvarer Benedikte Jamth eller bistandsadvokat for den avdødes familie, Thomas Benestad, har besvart Nettavisens henvendelser.

