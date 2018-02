Etterlyst for drap i England, pågrepet i Norge

Oslo politidistrikt pågrep i går kveld en britisk statsborger som er etterlyst for drap i England.

En mann i slutten av 20-årene er etterlyst for drapet på en 37 år gammel nederlandsk mann i London i 2016.

Torsdag kveld ble mannen pågrepet i Oslo. Pågripelsen er et resultat av god etterretningsinformasjon og internasjonalt samarbeid, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding.

- Den pågrepne fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett i dag, og vil etter all sannsynlighet bli utlevert til England, sier politiadvokat Anders Valen Mørland ved Felles enhet for utlending og forvaltning.

