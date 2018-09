Etterlyst iraker pågrepet etter drapsforsøk i Sofienbergparken

Den 34 år gamle irakeren som var etterlyst etter at en mann i 20-årene ble forsøkt knivdrept i Sofienbergparken i sommer, er pågrepet.

Mannen ble etterlyst med navn og bilde 8. juni i år i forbindelse med drapsforsøket i Sofienbergparken mandag 4. juni.

Politiet opplyser at mannen nå er pågrepet, men oppgir ingen andre opplysninger i saken.

Dagen etter drapsforsøket ble en annen mann pågrepet og siktet. Mannen i 20-årene som ble knivstukket, er utenfor livsfare.

I alt tre personer ble sett løpende vekk fra stedet etter knivstikkingen. Offeret var neppe tilfeldig, mente politiet.

– Vi har opplysninger som tyder på at det var kontakt mellom fornærmede og siktede i forkant av knivstikkingen, sa Anne Alræk Solem, leder for seksjon for alvorlige voldssaker i Oslo politidistrikt, til NTB dagen etter voldsepisoden.

(©NTB)

Mest sett siste uken