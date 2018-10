Etterlyst Young Guns-medlem meldte seg, framstilt for fengsling

Et medlem av Young Guns-gjengen som har vært etterlyst siden skyting på Haugenstua i august, har meldt seg for politiet. Han ble fremstilt for fengsling onsdag.

28 år gamle Jaspinder Singh er siktet for drapsforsøk i forbindelse med skyteepisoden. Han forsvares av advokat Cecilie Nakstad.

Det var om kvelden søndag 19. august en bil ble beskutt på Østre Aker vei ved Haugenstua. To BMW-er kjørte parallelt med hverandre på tofeltsveien da skuddene ble avfyrt. Ingen kom fysisk til skade.

Singh ble siktet for skytingen som etterforskes som drapsforsøk. Ifølge politiet satt han i den ene bilen sammen med én eller flere andre personer og avfyrte skudd mot den andre BMW-en. Rett etter skyteepisoden ble bilen som ble beskutt stanset av politiet, trolig fordi den holdt svært høy fart.

– Det var flere personer i bilen som fortalte om skytingen. Det var slik vi fikk kunnskap om hendelsen, og vi har etterforsket saken siden da. Vi mener Singh kjente personene som ble beskutt, og mener derfor at dette var en målrettet handling, og ikke rettet mot tilfeldige personer, sa leder Anne Alræk Solem ved seksjon for alvorlige voldssaker i Oslo politidistrikt til NTB noen dager etter hendelsen.

Kjent fra før

Singh ble etterlyst både nasjonalt og internasjonalt fem dager etter skyteepisoden. Han ble også etterlyst i mediene med navn og bilde. Onsdag meldte han seg for politiet. Politiadvokat Ellisiv Bentdal begjærte lukkede dører under fengslingsmøtet.

Ifølge VG skal årsaken til konflikten være en krangel et par timer tidligere samme dag, utenfor et spisested i Oslo. Ingen av partene hadde da våpen med seg, men voldsutøvelse og høylytt krangel skal ha ført til at det ble løsnet skudd.

Singh er godt kjent for politiet og er tidligere domfelt fire ganger, blant annet for volds- og narkotikarelaterte forhold. Selv om han ble etterlyst internasjonalt, har politiet trodd han har oppholdt seg i østlandsområdet. Ifølge VG reiste han fra landet nærmest umiddelbart etter hendelsen og skal ha oppholdt seg i et land i Skandinavia i lengre tid før han returnerte til Oslo.

Ikke gjengoppgjør

I tillegg til en dom for voldsbruk og narkotikabesittelse er Singh tidligere domfelt for mindre alvorlige forhold, blant annet knyttet til kjøring uten førerkort og kjøring i ruspåvirket tilstand. Han er dessuten frifunnet for et alvorlig tilfelle av vold mot en annen person.

Politiet har ikke satt skytingen i sammenheng med Singhs forbindelse til Young Guns, og etterforskerne har ikke har funnet holdepunkter for at episoden var ledd i et oppgjør mellom to kriminelle nettverk.

I august fant de heller ikke grunn til å sette skytingen i sammenheng med tidligere skyteepisoder i Oslo i år.

