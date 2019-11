Etterretningssjefen: – Svært glad for at Frode Berg er benådet

Sjef for Etterretningstjenesten Morten Haga Lunde sier til NTB at det er svært gledelig at Frode Berg og hans familie nå kan gjenforenes.

– Jeg er svært glad for at Frode Berg nå er benådet etter å ha fått en alvorlig spiondom mot seg, sier Lunde via sin talsperson Ann-Kristin Bjergene til NTB.

Bjergene vil ikke svare på spørsmål om E-tjenesten nå kan bekrefte at Berg var på oppdrag for dem i Russland.

16. april i år ble Berg funnet skyldig i spionasje og dømt til 14 års fengsel i byretten i Moskva.

Ifølge dommen har Berg sendt eller overlevert penger til en russisk kontakt i forbindelse med innsamling av hemmeligstemplet materiale i Russland, ifølge NRK. Russisk påtalemyndighet fremholdt under rettssaken at Berg var tiltalt for å ha skaffet seg hemmeligstemplede opplysninger om russiske atomubåter.

Berg har innrømmet at han som pensjonist har tatt på seg flere oppdrag for norsk etterretningstjeneste, men han har hevdet at det dreide seg om ren kurervirksomhet og ikke aktiv innsamling av informasjon.

Flere har vært kritisk til hvordan Etterretningstjenesten har håndtert saken.