EU fordømmer Myanmars fengsling av to journalister fra Reuters. Salven fra EU kom bare timer etter at landets leder Aung San Suu Kyi forsvarte dommen mot de to.

En domstol i Myanmar dømte i forrige uke de to journalistene til sju års fengsel for å ha brutt loven om statshemmeligheter da de i fjor skrev om overgrepene mot rohingya-folket.

Rettssaken ble sett som et forsøk på kneble pressen, og den strenge straffen har utløst protester i mange land. EUs utenrikssjef Federica Mogherini gjentak torsdag kravet om at de to må løslates umiddelbart og uten betingelser. Hun framholdt i Strasbourg at det ikke hadde vært en rettferdig rettssak.

– Mange observatører så saken som en test for pressefrihet, lov og orden og demokrati i Myanmar. Det er ganske åpenbart at testen ikke ble bestått, sa Mogherini.

Landets politiske leder, fredsprisvinner Aung San Suu Kyi, slo torsdag tilbake mot den internasjonale kritikken. Hun ba motstanderne vise på hvilken måte rettsvernet var blitt krenket. Hun la til at de to hadde blitt kjent skyldige og rettferdig dømt i åpen rett.

Suu Kyi ble lenge beundret for sin passive mostand mot militærregimet i Myanmar. Hun satt i husarrest i årevis, men som regjeringssjef har hun pådratt seg mange vrede gjennom sitt samarbeid med de militære makthaverne.

Under offensiven mot den muslimske rohingya-minoriteten i fjor var hun svært passiv, og først i ettertid har hun kommet med noen som kan oppfattes som mild kritikk.

Under møtet i Verdens økonomiske forum i Hanoi torsdag sa Suu Kyi at behandlingen av rohingya-folket kunne ha vært bedre. FN kaller offensiven og undertrykkingen for et folkemord.

Mest sett siste uken