EU-kommisjonen har godkjent Moderna-vaksinen for bruk i EU og Norge

EU-kommisjonen har formelt godkjent Modernas covid-19-vaksine for bruk i EU og Norge, opplyser kommisjonens president Ursula von der Leyen onsdag ettermiddag.

– Europa har sikret seg 2 milliarder doser av potensielle vaksiner, mer enn nok til å beskytte oss alle, skriver von der Leyen på Twitter og erklærer at Moderna-vaksinen er godkjent.

Fra før er vaksinen fra Pfizer og Biontech godkjent i EU og Norge.

Tidligere onsdag ble Moderna-vaksinen godkjent av EU legemiddeltilsyn EMA. Dataene om Moderna-vaksinens kvalitet, sikkerhet og effekt er grundig vurdert, skriver EMA i en uttalelse.

Gode nyheter for Norge

Norge er omfattet både av EMAs godkjenning og innkjøpsavtalen mellom EU og Moderna. Norge har sikret seg 1,9 millioner doser av Moderna-vaksinen.

Modernas vaksine må i likhet med Pfizer/Biontechs vaksine tas i to doser med noen ukers mellomrom. Men Moderna er lettere å håndtere siden den ikke må oppbevares nedkjølt på veldige lave temperaturer.

– Det er positivt at vi nå har to godkjente vaksiner mot pandemien og fra to forskjellige produsenter. De er basert på samme prinsipp for virkemåte, og det er betryggende at begge viser tilsvarende resultater både for effekt og bivirkninger, sier direktør Audun Hågå i Legemiddelverket i en pressemelding.

Rulles ut neste uke

Godkjennelsen fra EU-kommisjonen og EMA kommer samtidig som smitten øker raskt i en rekke europeiske land. I Portugal er det registrert rundt 10.000 tilfeller siste døgn i en befolkning på 10 millioner.

Tyskland forlenget tirsdag nedstengingen og innførte samtidig enda strengere tiltak for å stoppe smittespredningen.

Nederland var onsdag det siste EU-landet som kom i gang med vaksinering.

Det er ventet at Moderna-vaksinen vil rulles ut i europeiske land fra neste uke, ifølge Tysklands helseminister Jens Spahn.

Moderna-vaksinen har en effektivitet på 94,1 prosent. 30.000 personer var med i testperioden, der halvparten fikk narrevaksine (placebo) og den andre halvparten fikk den virkelige vaksinen. De vanligste bivirkningene var milde eller moderate, og de ble bedre i løpet av få dager etter vaksinasjon.

