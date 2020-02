EU-kommisjonen om Nav-saken: Statene kan selv stille oppholdskrav for rett til sykepenger

EU-kommisjonen støtter en tidligere norsk høyesterettsdommer som mener norske myndigheter likevel ikke har tolket reglene feil i Nav-saken.

Ifølge Rett24 mener EU-kommisjonen av det er opp til statene selv om de vil stille oppholdskrav for rett til sykepenger, så lenge man får ta med ytelsen om man flytter permanent.

Svaret fra kommisjonen kommer etter at tidligere høyesterettsdommer Karl Arne Utgård i et notat konkluderte med at Norge likevel ikke hadde brutt reglene.

