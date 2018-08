Evakuering oppheves i Eidsvåg

Området fra Munkebotn til Eidsvåg er undersøkt av geologer og vurdert som trygt. Dermed oppheves ferdselsforbudet på bakken og alle evakuerte kan flytte hjem.

Vest politidistrikt presiserer at selv om ferdselsforbudet på bakken er opphevet, så er flyforbudet over området opprettholdt til midnatt. Dette er gjort av hensyn til de som jobber i området, og for ikke å komme i konflikt med deres aktiviteter.

Til sammen ble 133 personer ble evakuert fra boligene sine, og torsdag ettermiddag ble også Eidsvåg fabrikker, som huser flere bedrifter og et dagsenter for utviklingshemmede, evakuert på grunn av vannet som flommet fra demningen. 42 personer takket ja til Bergen kommunes tilbud om innlosjering på beredskapshotell onsdag kveld. De øvrige ordnet privat overnatting, opplyser politiet.

Det var ved 20.15-tiden onsdag kveld at den midlertidige demningen i Munkebotsvatnet i Bergen brast, og store vannmasser fosset ut.

Munkebotsvatnet er en del av Stormøllenvassdraget som går fra Sandviksfjellet til utløpet i sjøen ved Elsero. Den nordre demningen er under rehabilitering, og i forbindelse med dette arbeidet ble det bygd en midlertidig demning.

