Redningsledelsen har besluttet å oppheve evakueringen ved Kogstad i Gjerdrum. Det skjer etter anbefaling fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Beboerne det gjelder skal være informert av Gjerdrum kommune via SMS/talemelding/epost, opplyser politiet.

46 personer fra til sammen 14 boliger ble evakuert 31. desember etter skredet som gikk i Ask, to kilometer lenger sør, natt til 30. desember. Boligene ligger i et område ved Kokstad gård. Grunnen til evakueringen var at det var observert sprekkdannelser i jorden og noe leire i en bekk.

Torsdag kveld ba NVE beboere i Gjerdrum om å ikke være bekymret for nye skred.

Reklame Nå kan du få gratis strøm til mars