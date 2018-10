Evakuerte bygning i Bodø etter bombetrussel

Et bygg i Bodø ble torsdag evakuert etter at det kom en bombetrussel mot firmaet som holder til i bygget.

(Avisa Nordland): Jobbnorge i Bodø ble torsdag utsatt for en trussel i 12-tiden.

En person ringte support til annonsebyåret og fortalte om at det var plassert ei bombe i bygningen selskapet holder til i Sjøgata.

Dermed måtte alle i bygget, som også huser musikkbutikken GP, evakuere.

Politiet kom raskt til stedet.

Til AN opplyser politiet at det var «udramatisk» og at de hadde kontroll på hvem som hadde ringt inn.

Trusselen ble ikke vurdert som reell og etter kort tid kunne alle returnere inn i bygningen.

Les flere saker fra Avisa Nordland her.

Mest sett siste uken