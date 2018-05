F16 mistet motorkraft etter å ha tatt av fra Kjeller

– Der og da trodde jeg Norge mistet et F16-fly.

(ROMERIKES BLAD): Ved 10.30-tida mandag lettet et F16-fly fra Kjeller flyplass. Flere vitner RB har vært i kontakt med forteller at flyet var om lag 50 meter over bakken da dramatikken startet.

– Plutselig ble det helt stille. Motorlyden forsvant. Der og da trodde jeg Norge mistet et F16-fly, sier Jan Kåre Folstad til RB.

Folstad er mer enn middels opptatt av fly og forteller videre hva som skjedde:

– Poff, poff, poff og flammene sto ut av motoren. Det var ikke normale motorflammer. Etter hvert så jeg at flyet klarte å komme seg litt opp og satte kursen mot Gardermoen, sier han.

– Var nok litt hektisk

Kommunikasjonsrådgiver Asgeir Spange Brekke i Forsvarsmateriell bekrefter hendelsen.

– Det var et F16-fly som skulle ut på testtur. Vi vet ennå ikke helt hva som skjedde, men motorkraften forsvant. Piloten fulgte de prosedyrer som han skal og hadde nok krutt i flyet til å lande trygt på Gardermoen, sier Spange Brekke.

– Var det fare for havari?

– Så vidt meg bekjent var det ikke fare for at flyet skulle gå ned, men det var nok hektisk for piloten der en periode. Men testpilotene er trent for dette, sier kommunikasjonsrådgiveren.

Fant årsaken

Kommunikasjonsrådgiveren i Forsvarsmateriell uttalte tidlig til RB at de ennå ikke visste hva som skjedde.

Ved 13.15-tida opplyser kommunikasjonsrådgiver Spange Brekke at det var et såkalt «birdstrike» – en eller flere fugler som havnet inn i motoren – som RB tidligere i dag skrev.

