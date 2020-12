Få guttebarn blir omskåret i det offentlige helsevesenet

Det offentlige norske tilbudet om rituell omskjæring av gutter blir lite brukt, viser en evaluering.

Før den omstridte norske loven om rituell omskjæring ble vedtatt sommeren 2014, antydet helsemyndighetene, basert på antallet fødsler av muslimske gutter, at det kunne være behov for omskjæring av rundt 2.000 gutter årlig i Norge.

Men de siste fem årene er det bare foretatt 496 rituelle omskjæringer gjennom det offentlige helsevesenet, altså rundt hundre i året, ifølge tall fra Norsk pasientregister. Tallene er hentet inn av Velferdsforskningsinstituttet NOVA , som har evaluert loven på oppdrag fra Norges forskningsråd.

I 2014 vedtok Stortinget, etter en enstemmig innstilling fra helse- og omsorgskomiteen, å pålegge norske helseforetak å gi tilbud om omskjæring av gutter fra 1. januar 2015.

Bakgrunnen var blant annet at flere babyer var blitt alvorlig skadet etter å ha blitt omskåret under utrygge forhold. I 2012 døde en to uker gammel gutt fra Oslo etter at han ble omskåret på et legekontor på Oslos østkant.

