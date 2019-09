Få henvendelser fra skokjøpere i forsvinningssaken på Lørenskog

Politiet har fått færre henvendelser fra skokjøpere enn de håpet etter at de viste bilder av et skoavtrykk funnet i huset til Anne-Elisabeth Hagen i Lørenskog.

Mellom 30 og 50 kjøpere som har betalt kontant for skoene, har foreløpig tatt kontakt, skriver Dagbladet.

– Vi håper at flere skal ta kontakt framover, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt.

Politiet gikk onsdag 28. august ut med bilder av et skoavtrykk som er funnet inne i boligen.

Politiet etterlyste da kjøpere av to bestemte modeller av det tyske skomerket Sprox i størrelse 44 til 46. Politiet mente først at det dreide seg om rundt 300 skopar som var kjøpt og betalt kontant i Spar Kjøp-butikker i Norge.

– Vi har nå snevret tallet inn, så det dreier seg om omkring 260 skokjøp som er gjort kontant, sier Brøske.

Skoene var i salg i perioden fra august 2016 til mai 2019.

Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Sloraveien på Fjellhammer i Lørenskog 31. oktober 2018. Ti uker senere, 9. januar i år, gikk politiet ut offentlig og bekreftet at hun hadde forsvunnet. Like før sommeren opplyste politiet at de mener hun kan være drept og at bortføringen er iscenesatt for å skjule drapet.

Skoavtrykket var det eneste i boligen hvor politiet ikke har klart å identifisere en eier eller bruker. Avtrykket er funnet på et sted som tilsier at det tilhører en gjerningsperson.

