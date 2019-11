Få saker hos Spesialenheten ender med straffereaksjon

I 2018 ble det meldt inn 1.266 saker til Spesialenheten for politisaker. Kun 55 saker, eller 4 prosent, endte med straffereaksjon.

Totalt ble 30 personer og ett foretak ilagt en straffereaksjon. Nær halvparten av sakene ble ikke etterforsket, ifølge TV 2.

– For 48 prosent av sakene fant Spesialenheten at det ikke var rimelig grunn til å starte etterforskning, sier Liv Øyen, fungerende leder for Spesialenheten for politisaker.

Tallet på 4 prosent var det samme i 2017 og 2016, mens det i 2015 var så lavt som 2 prosent.

En del av sakene meldes inn automatisk ut fra hendelsen, mens andre anmeldes, enten av politidistriktene eller av enkeltpersoner.

– Ved bedømmelsen av om det er rimelig grunn til å iverksette etterforskning, vil et sentralt moment være sannsynligheten for at det har funnet sted en eller flere straffbare handlinger, sier Øyen.

Hun sier at kravene for en reaksjon i Spesialenhetens saker er like høye som i andre straffesaker.

– Det er en konkret vurdering i hver sak hva som anses som nødvendig for å avklare spørsmålet om straffskyld. Spesialenheten følger de kvalitetskrav som settes for etterforskning i henhold til føringer gitt fra Riksadvokaten, sier hun.

(©NTB)