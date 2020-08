Færre døde i fritidsbåtulykker i juli

Til tross for stor reiseaktivitet på sjøen i sommer sank antall døde i fritidsbåtulykker i juli fra sju til tre personer fra samme måned i fjor.

– Selv om vi selvsagt skulle ønske det ikke var omkomne i det hele tatt, så hadde vi nok fryktet enda flere omkomne denne sommeren, med tanke på at de fleste nå har lagt ferie- og fritidsaktivitetene til Norge, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Dødsulykkene i juli skjedde i Tokke, Karasjok og Øygarden. De døde var menn mellom 69 og 74 år.

– Selv om det nok er flere forhold som spiller inn, eksempelvis været, så tror jeg også at økt bevissthet på sikkerhet har bidratt til at tallet ikke ble høyere, uttaler Alvestad.

Forrige juli døde sju personer i fritidsbåtulykker. Mellom 2016 og 2018 var julisnittet tre døde.

– Det er fortsatt noen måneder igjen av båtsesongen, så jeg håper jo selvsagt at den positive trenden fra juli holder. Det er i så fall opp til den enkelte å ta sine enkle forholdsregler som å bruke vest, skaffe seg kompetanse, være edru og ta hensyn til vær og vind, sier den fungerende sjøfartsdirektøren.

Så langt har 15 personer dødd i fritidsbåtulykker i 2020. Samtlige var menn. Sjøfartsdirektoratet opplyser at det ligger an til å bli omtrent like mange døde i hele 2020 som i fjor.

(©NTB)