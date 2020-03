Fagfolk frykter at barn må bli boende i voldelige hjem på grunn av korona-pandemien

Restriksjonene på grunn av koronaviruset sørger for at tilrettelagte avhør med volds- og overgrepsutsatte barn utsettes. Fagfolk frykter for konsekvensene.

Den siste uka har barnehus over hele landet måttet utsette alle eller nesten alle barneavhør, ifølge en kartlegging av NRK. – Vi er redd for at barn blir utsatt for alvorlig skade i familiene de oppholder seg i, sier leder Astrid Johanne Pettersen i barnehuset i Oslo. Normalt avhøres rundt 20 vold- og overgrepsutsatte barn hver uke i Oslo, kun et fåtall er gjennomført. I Bodø kommer mange ikke til avhørene fordi ferger og fly ikke går, mens i Trøndelag måtte alle 16 planlagte avhør i forrige uke utsettes. (©NTB)