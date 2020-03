Fagforbundet åpner for mer overtid

Flere fagforbund har inngått en avtale med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter om utvidede rammer for overtidsarbeid.

Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, EL og IT Forbundet, YS og Norsk Sykepleierforbund har inngått en avtale om utvidede rammer for overtidsarbeid med Spekter.

Nettstedet FriFagbevegelse skriver at avtalene blant annet innebærer at grensen for overtidsarbeid i 2020 er 400 timer uten at det behøves nærmere avtale eller godkjenning fra Arbeidstilsynet.

Hensikten er å bidra til å redusere ressursbruken rundt arbeidstidsplanlegging så lenge den ekstraordinære situasjonen knyttet til koronaviruset pågår. I tillegg skal Fagforbundet være i prosess med KS om det samme.

– Flere og flere kommer til å bli omfattet av denne krisen. De fleste av våre medlemmer kommer til å jobbe mer enn de noen gang har gjort, sier forbundsleder i Fagforbundet, Mette Nord.

