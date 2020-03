Fagforbundet vil ha større krisepakke til helse- og omsorg

Fagforbundets leder Mette Nord mener at midlene som regjeringen bevilger til kommunene i sin tiltakspakke ikke står ikke i forhold til alvoret i situasjonen.

Hun mener at helse- og omsorgstjenestene må få mye mer for at det skal monne.

– Når regjeringen i dag bare setter av 250 millioner kroner, forventer vi at det kommer langt mer i de neste krisepakkene. Våre medlemmer i helsevesenet og eldreomsorgen står foran en enorm jobb for å gi nødvendig helsehjelp og hindre at koronaviruset brer seg, Nord.

Fagforbundet krever at kommunene må sitte igjen med en større andel av skatteinntektene, og at staten bærer kostnadene med redusert skatteinngang.

Mette Nord understreker at det er helt avgjørende at regjeringen nå bidrar til at ansatte i primær- og spesialisthelsetjenesten får tilgang til det de trenger av medisinsk utstyr og smittevernutstyr.

