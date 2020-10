Fakta om de nye nasjonale koronatiltakene

Statsminister Erna Solberg la mandag fram regjeringens nye nasjonale koronaregler:

* Det anbefales at man på sammenkomster i private hjem, hager og hytter ikke har mer enn fem gjester, i tillegg til husstandsmedlemmer. Det betyr at to familier med mange barn, fortsatt kan møtes.

* Alle anbefales å redusere antallet de har sosiale sammenkomster med i løpet av én uke.

* Antallet som kan samles på private sammenkomster utenfor hjemmet, reduseres fra 200 til 50.

* Det blir ikke lov for å ha mer enn 50 personer på firmafest.

* For at arbeidstakere fra andre land ikke skal bli ilagt karantene må de teste negativt hver 3. dag.

* Arbeidstakere fra land som ifølge EU er røde land må nå i ti dagers karantene. Dette gjelder blant annet Polen, Frankrike og Storbritannia.

* De nye tiltakene varer fram til tidlig i desember.