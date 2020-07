Fakta om drukninger i juni

* I juni druknet 15 personer. To var kvinner, mens 13 var menn.

* Flest personer druknet i juni i Vestland (3), etterfulgt av Viken (2), Vestfold og Telemark (2), Rogaland (2), Møre og Romsdal (2), Troms og Finnmark (1), Nordland (1), Agder (1) og Oslo (1).

* 45 personer har druknet i årets første halvår. Av disse var 40 menn (89 prosent) og fem kvinner (11 prosent).

* 24 personer druknet etter fall fra land/brygge, elleve etter fall fra fritidsbåt eller kajakk, mens seks druknet under bading. I tillegg har to mistet livet etter å ha gått gjennom isen, mens to har druknet etter fall fra yrkesfartøy.

* Fylket med flest drukningsulykker i 2020 er Viken (11), etterfulgt av Vestland (7), Troms og Finnmark (6), Rogaland (5), Møre og Romsdal (4), Nordland (4), Innlandet (3), Agder (2) og Vestfold og Telemark (2).

* Trøndelag har ikke hatt noen drukningsulykker i 2020.

* I snitt skjer rundt 40 prosent av alle drukningsulykker i juni, juli og august. De fleste pleier å skje i juli.

Kilde: Redningsselskapet