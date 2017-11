Faktisk.no: Barneskole i Skien har julespill med koranvers

Påstand: «Julespill med koranvers på barneskole i Skien». Konklusjon: Faktisk helt sant.

Påstand: «Julespill med koranvers på barneskole i Skien»

Konklusjon: Faktisk helt sant

Det stemmer at Stigeråsen skole i Skien skal framføre et julespill som inneholder to vers fra Koranen. Mesteparten av julespillet har tradisjonelt, kristent innhold, men skolen har inkludert versene for å vise at Jesus også er omtalt i Koranen. Rundt 40 prosent av elevene ved Stigeråsen skole har minoritetsspråklig bakgrunn. Ved å bruke koranvers i julespillet, ønsker skolen å skape respekt og forståelse mellom ulike religioner.

Sent tirsdag kveld publiserte Document.no en artikkel med tittelen «Julespill med koranvers på barneskole i Skien». Ifølge nettstedet øver nå elevene på et julespill som inneholder vers fra islams hellige bok Koranen. Document.no publiserer også det som skal være utdrag fra et manus:

– Engel 1: O, Maria! Gud gir tre glade tidender om et Ord fra Ham: Hans navn vil være Jesus, Marias sønn, æret i denne verden og etterlivet og om dem som nærmes Gud. (Fra Koranen 3:45)

– Engel 2: Allah skaper hva Han vil. Hvis Han forordner en ting, sier Han bare til det: Vær. Og det er. (Koranen 3:47)

Document.no er svært kritisk til at en norsk barneskole har puttet koranvers inn i et kristent julespill. I artikkelen står det:

– Igjen ser vi at det ikke finnes noen grenser for å inkludere islam. Selv om muslimer ikke en gang feirer jul, skal koranvers og Allah lures inn. Vi vil få en oppvoksende generasjon av barn som tror at Allah og Koranen har noe med jul å gjøre. Og dette er det våre læreinstitusjoner som fremmer.

Artikkelen har blitt svært mye delt på sosiale medier. Onsdag formiddag var den den klart mest delte saken i Norge, ifølge Storyboard. Storyboard viser de 20 mest delte sakene i sosiale medier i løpet av en dag. Da denne faktasjekken ble publisert var artikkelen om julespillet på Stigeråsen skole delt nesten 1900 ganger. Ifølge Telemarksavisa har saken skapt reaksjoner.

Document.no viser ikke til noen kilder i sin artikkel, og har heller ikke intervjuet ansvarlige ved den aktuelle skolen eller i Skien kommune. Faktisk.no har faktasjekket påstanden i tittelen til Document.no:

– Julespill med koranvers på barneskole i Skien.

Bekreftes av kommunalsjef

Kommunalsjef for oppvekst i Skien kommune, Grete Gjelten, bekrefter overfor Faktisk.no at manuset Document.no har publisert er ekte. Ifølge Gjelten stemmer det at 6. trinn ved Stigeråsen skole skal framføre et julespill hvor vers fra Koranen er inkludert. Kommunalsjefen forklarer bakgrunnen slik:

– Stigeråsen har flest minoritetsspråklige barn av skolene i Skien. Julespillet har en lang tradisjon, og i år valgte skolen å bruke to sitater fra Koranen i starten. Det er for å vise at historien også fortelles i Koranen, men med en litt annen vinkling. I den fortellingen er Jesus en profet.

Gjelten er ikke kjent med om foreldre ved Stigeråsen har reagert på skolens grep, men erkjenner at det kan komme sterke reaksjoner. Hun synes derfor det er viktig å sette skolens valg inn i en kontekst:

– Jeg vil understreke at alle skoler i Skien kommune har den dypeste respekt for grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og dermed kristendommens rolle i norsk kulturarv. Både på Stigeråsen og ved alle andre skoler i Skien skal det synges julesanger og pyntes til jul. Elevene ved Stigeråsen gis mulighet til å gå i kirken før jul, og påske vil fortsatt bli markert.

40 prosent minoritetsspråklige

Ifølge Gjelten er skolens mål å skape respekt og forståelse mellom ulike religioner. Ved å bruke koranvers i julespillet vil skolen vise elevene forskjeller og ulikheter mellom religionene. På spørsmål fra Faktisk.no om dette kunne blitt ivaretatt på en annen måte, svarer Gjelten:

– Selvfølgelig kunne det blitt ivaretatt på en annen måte, men det er denne måten skolen har valgt å gjøre det på. Skolen trenger ikke be om godkjenning, og lærerne har ikke gjort noe ulovlig.

– Tvert imot har de argumentert på en god og ryddig måte, men det kunne kanskje blitt informert bedre. Begrunnelsen for å gjøre dette står det uansett respekt av, all den tid skolen skal jobbe med inkludering og mangfold av religioner.

Cirka 40 prosent av elevene ved Stigeråsen skole har minoritetsspråklig bakgrunn. Ifølge Gjelten har ikke foreldrene fått anledning til å reservere barna sine mot deltagelse i julespillet. Kommunalsjefen planlegger å orientere politikerne i Hovedutvalg for oppvekst om saken på deres møte i morgen og sier:

– Jeg håper både jeg og flest mulig av politikerne får mulighet til å se julespillet på Stigeråsen skole.

