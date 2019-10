Fall blant storselskapene dro Oslo Børs ned

En fallende oljepris gjennom tirsdagen og nedgang for de største selskapene gjorde sitt til at hovedindeksen på Oslo Børs falt 0,4 prosent til 907,67 poeng.

Øverst på omsetningslista finner vi Norwegian Finans Holding, der aksjer for nærmere 1 milliard kroner byttet eier tirsdag. Det henger sammen med at flyselskapet Norwegian samme dag kunngjorde at salget av aksjene i bankselskapet kommer til å være fullført i løpet av tre dager. Salget til Nordic Capital og Sampo ble kjent i august i år.

Norwegian Finans Holdings aksje steg 2,7 prosent, mens aksjene i Norwegian Air Shuttle – som var noe mindre omsatt – steg 5,7 prosent.

Blant selskapene som trakk børsen ned, var Equinor (-1,0), Telenor (-1,7), Mowi (-1,9), DNB (-0,9) og Scatec Solar (-2,3). I motsatt retning trakk blant andre Aker BP (+1,0), Yara International (+1,4) og Norsk Hydro (+1,3).

Oljeprisen falt gjennom mye av tirsdagen, men fikk en bratt oppgang ved 15.30-tiden. Ved 17-tiden ble nordsjøolje omsatt for 61,62 dollar fatet, noe som er 0,1 prosent over nivået natt til tirsdag.

Ute i Europa var stemningen delt. I Frankfurt endte DAX 30-indeksen uendret, mens CAC 40-indeksen i Paris gikk opp marginale 0,1 prosent. I London falt FTSE 100-indeksen 0,5 prosent.

(©NTB)