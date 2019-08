Fallet fortsetter på Oslo Børs

Oslo Børs fortsetter mandag utviklingen der forrige uke sluttet – med fall. Ved lunsjtid lå hovedindeksen på 837,45 poeng, et fall på 1,9 prosent.

Bare to selskaper på hovedindekslista i Oslo kan vise til oppgang, nemlig Norwegian (+1,1) og PGS (+0,2).

Blant de mest omsatte er det til dels store fall. Det gjelder selskaper som Equinor (-1,5), Aker BP (-3,1), Norsk Hydro (-1,9), Yara International (-2,7), Mowi (-2,3), Tomra (-2,0), Telenor (-0,8) og DNB (-1,9).

Fallet kommer i fortsettelsen av en nedgang på 1,1 prosent fredag, noe som skjedde i etterkant av at president Donald Trump uventet varslet at USA vil innføre en ny Kina-toll. Under mandagens Asia-handel var det til dels kraftige fall.

I Frankfurt har DAX 30-indeksen falt 1,3 prosent mandag, mens CAC 40 i Paris og FTSE 100 i London har gått ned henholdsvis 1,8 og 1,7 prosent.

Nordsjøolje omsettes ved 12-tiden for 61,38 dollar fatet, en oppgang på 0,3 prosent fra nattens nivå.

(©NTB)