Falsk netthjelper dømt til fengsel

En mann som utga seg for å være digitaletterforsker og skulle hjelpe kvinner med å fjerne intime bilder fra internett, er dømt til 90 dagers fengsel.

Retten mener mannen ikke hadde til hensikt å hjelpe kvinnene. Halve straffen er gjort betinget med en prøvetid på to år, melder NRK.

Mannen møtte i en tingrett i Hordaland i forrige uke, tiltalt for personforfølgelse og for å ha krenket andres fred. Han ga en uforbeholden tilståelse.

Forholdene ble anmeldt til politiet i 2016, men ble henlagt. Politiet tok opp igjen etterforskningen etter NRK-reportasjer i fjor.

Mannen sa da i intervju at han ble revet med av behovet for å føle at han hadde makt og at han var veldig påvirket av nettforumer han var på.

