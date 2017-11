Fant hjerteskjærende brev i sikkerhetskontrollen på Gardermoen

- Dette er nok en melding som er viktig at kommer fram.

Fredag dukket kortet opp i sikkerhetskontrollen på Gardermoen, et selvlaget kort med skrift og tegning der det står: «Pappa vær glad i meg», «jeg elsker deg». Det skriver RB.

– Er nok en viktig beskjed

På kortet er det tegnet en ugle under en paraply.

– Det er ikke så mange slike vi finner. Her er det nok et barn som har gledet seg til å levere en hilsen til faren sin. Derfor håper vi at eieren raskt vil gi lyd fra seg, sier kommunikasjonssjef i Avinor Kristian Løksa til RB.

Er lagt ut på Facebook

Oslo Lufthavn Gardermoen har nå lagt kortet ut på sin Facebook-side.

– Vi håper dermed å kunne spore eieren av kortet. Skulle man kjenne til dette så er det bare å ta kontakt med oss enten på telefon eller via Facebook. Ettersom vi ikke kjenner flightnummer er det vanskelig for oss å spore eier på annen måte. Meldingen her tilsier at det kanskje er en far som burde få dette, sier Løksa.

Flere artikler fra RB får du her!



BLE FUNNET FREDAG: En hilsen til en savnet far ble funnet i sikkerhetskontrollen.

Mest sett siste uken