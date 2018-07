Fant hulaskjørtmanet på Sørlandet

- Det er ikke ofte man ser denne, sier Tone Falkenhaug, forsker ved Havforskningsinstituttet.

Det har vært lite brennmaneter å se i sjøen i år, men i helga fant heldige sommergjester en annen, og relativt uvanlig, manet på øya Hille i Mandal.

- Vi fikk øye på den like ved brygga, men den var ikke så enkel å se med en gang. Vi synes den var så søt, så vi fisket den opp med hov og la den i kar med vann for å se nøyere på den, forteller Trine, som er journalist i Nettavisen og var på ferie med familien på sørlandsøya.

Kolonimanet

Etter litt googling, fant familien ut at det mest sannsynlig var en såkalt «hulaskjørt», en dyptvannsmanet som ikke dukker opp så ofte i Norge.

Maneten heter egentlig «Physophora hydrostatica» og er en kolonimanet, altså består den av mange enkeltindivider som alle hver sin funksjon.

- Hele maneten var cirka 6-7 centimeter lang, og hadde et lite horn øverst på kroppen med en svart prikk ytterst, forklarer Trine.

- Ikke ofte man ser



Nettavisen har vært i kontakt med to forskere ved Havforskningsinstituttet, Tone Falkenhaug og Anders Jelmert, som, etter å ha sett bilder og video av maneten, bekrefter at det ser ut til å være et eksemplar av hulaskjørt.

FORSKER: Tone Falkenhaug.

Maneten er en fjern slektning av den fryktede maneten «portugisisk krigsskim», som er svært giftig. Hulaskjørtet er også giftig, men på langt nær like farlig som slektningen sin.

- Hulaskjørtet er ikke farlig for mennesker, men jeg vil tro den brenner litt, sier Falkenhaug til Nettavisen.

Begge forskerne sier at maneten er relativt sjelden, men at det hender den dukker opp ved kysten av Norge. I 2011 ble det funnet et eksemplar ved Helleviga i Søgne.

- Det er ikke ofte man ser den, men den hører hjemme hos oss. Man finner den langs kysten helt opp til Arktis, og den er virkelig et kjempeflott syn, sier Falkenhaug.

Få brennmaneter



FORSKER: Anders Jelmert.

Denne sommeren har det vært få brennmaneter i sjøen i Norge, og forskerne har undret seg over hvorfor den plutselig glimrer med sitt fravær.

- Vi har ingen overvåking av manetene, så vi vet egentlig ikke hvor de befinner seg. Det vi vet er at det naturlig er store variasjoner. Populasjonen kan variere veldig fra år til år. Strømforholdene kan ha mye å si, varmen og hvordan vinteren har vært, sa Falkenhaug i et intervju med Nettavisen tidligere i sommer.

Ifølge Anders Jelmer, som også forsker ved Havforskningsinstiuttet, er det trolig varmen som er årsaken til at manetene ikke er så synlige:

- Etter alle solermerker er det fordi det har vært så varmt overflatevann. Brennmanetene ligger altså på dypere vann og kommer ikke like ofte opp til overflaten når det er såpass varmt som det har vært i sommer, sier Jelmer.

