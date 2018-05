Fant nesten 100 poser med hundebæsj i hekken: - Ingen tvil om at det er samme hundeeier som står bak

- Noe sånt som dette har jeg aldri opplevd før.

(HELGELENDINGEN): Søndag delte Sten Solvang et bilde på Facebook av en rekke poser med hundebæsj han hadde hentet fram fra hekken ved Coop Extra på Halsøy. Responsen lot ikke vente på seg, og mange var forbannet over det som virker å være bevisst forsøpling over tid.

– Jeg jobber på Coop Extra og på våren pleier vi å ha en opprydding på området rundt butikken. Det er mye som kommer fram når snøen smelter, også hundeposer, men noe sånt som dette har jeg aldri opplevd før, sier Solvang som antar han foreløpig har hentet fram nesten 100 poser.

– Det er litt vanskelig å komme til inni hekken, men da jeg først var i gang kunne jeg nesten ikke stoppe. Posene lå strødd i et område helt fra busskuret foran butikken og helt nordover til gangbrua, sier han til Helgelendingen.

Etter å ha samlet de første posene på bussholdeplassen føler Solvang seg sikker på at det er en og samme hundeeier som står bak forsøplingen.

– Posene var helt like, og de var alle sammen knytt på den samme måten. Jeg vil tro dette er noe som har foregått hele vinteren, og jeg regner med det dukker opp enda mer når den siste snøen smelter, sier Solvang som har en klar oppfordring til synderen.

– Jeg skrev vel på Facebook at mitt råd til denne personen er å ringe meg slik at jeg kan komme å hente posen før vedkommende diskret slenger den i tornekrattet. Om det er så vanskelig å legge den i en søppeldunk gjør jeg heller det enn at det skal fortsette på denne måten.

