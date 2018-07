Fant slange under trappa i rekkehus i Oslo

Politiet etterlyser eieren av en Pantherophis guttatus, etter at en beboer i et rekkehus på Åsbråtan sør i Oslo fant en slik slange under trappa si onsdag.

Slangen, også kjent som kornsnok eller rød rottesnok på norsk, skal ifølge politiet ikke være verken giftig eller farlig for mennesker på andre måter.

– Den blir mellom 100 og 180 centimeter lang og er helt lovlig å eie i Norge, den er visst til og med ganske vanlig, men med det sagt så er det ganske mange som blir engstelige i Norge når slanger dukker opp sånn, for vi har ikke så mange slanger her, sier operasjonsleder Magne Olsvoll ved Oslo politidistrikt til NTB.

Det var en beboer i rekkehuset som kontaktet politiet litt etter klokka 4.30 onsdag morgen, etter å ha funnet den uinviterte gjesten under trappa i Grensestien.

– Akkurat nå vet vi ikke hva vi gjør med den. Den ligger i en pappeske, vi holder et øye med den og vurderer å ta den inn på stasjonen, men håper jo at eier savner slangen og kontakter oss, sier Olsvoll.

