Fant verdens eldste menneskeskapte tegning

Forskere ved Universitetet i Bergen (UiB) mener de har funnet verdens eldste menneskeskapte tegning. Den skal være 73.000 år gammel.

Tegningen ble funnet under arkeologiske utgravninger i Blombos-hulen i Cape i Sør-Afrika. Den består av tre røde linjer skravert med seks separate linjer.

Forskerne ved UiB har avdekket tegningen på en bit av bergarten silcrete, som ble brukt til å lage steinredskaper for 73.000 år siden.

Steinen er studert grundig ved hjelp av et avansert mikroskop, geokjemiske analyser og moderne rekonstruksjon. Gjennom disse undersøkelsene ble det bekreftet at linjene er påført av mennesker. Forskerteamet har siden funnet ut at tegningen er påført med en «fargestift» laget av rød okerstein. Avslutningen på linjene indikerer at mønsteret originalt må ha dekket en større flate.

Tidligere har man trodd at entydige symboler først oppsto da Homo sapiens ankom Europa for 40.000 år siden. Det betyr at funnet tilbakedaterer menneskeskapte tegninger med minst 30.000 år.

Blombos-hulen har vært under utgraving siden 1991. De siste 15 årene i regi av Senter for fremragende forskning (SFF) ved UiB og Universitetet i Witwatersrand.

Hulen inneholder materiale datert fra 70.000 til 100.000 år tilbake. En tidsperiode beskrevet som afrikansk mellomsteinalder.

