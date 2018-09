Får helsehjelp senere etter omlegging

AMK-sentralen i Drammen slår alarm og sier pasienter ved flere ulykker har måttet vente etter at politiet og brannvesenet er flyttet på grunn av politireformen.

Nødetatene i Drammen var samlokalisert og hadde et godt samarbeid i flere år før omorganiseringen av politiet i vår førte til at operasjonssentralen ble flyttet til Tønsberg, skriver Drammens Tidende. Den akuttmedisinske kommunikasjonssentralen (AMK), organisert under Vestre Viken helseforetak ble sittende igjen alene i Drammen.

Nå slår AMK alarm og sier at pasienter ved flere ulykker har måttet vente lenger fordi de blir varslet for sent. Tillitsvalgt Steinar Smith for sykepleierne på AMK sier det oppstår feil på grunn av manglende lokalkunnskap, at telefoner settes til feil AMK-sentral og det oppgis feil posisjon ved ulykker.

– Folk får hjelp senere fordi vi blir varslet for sent. Det går ut over folk som må vente, sier Smith til avisen. Han sier at i verste fall kan liv gå tapt.

I et brev til politiet listes opp flere episoder hvor AMK-sentralen ble varslet sent eller hvor det ble foretatt andre vurderinger som kunne gi konsekvenser for de berørte av hendelsene. I ett av tilfellene oppsto en forsinkelse på ti minutter da det ikke ble foretatt trippelvarsling da en person ble kritisk skadd i en kollisjon mellom en bil og en lastebil på riksvei 7.

Leder Kenneth Berg for operasjonssentralen i Sørøst politidistrikt tar selvkritikk og innrømmer at de har et forbedringspotensial. Han sier det er en del utfordringer med å gå fra fire til én operasjonssentral.

– Vi er mange nye ansatte, de skal samarbeide og det er nytt område. Jeg synes vi løfter oss for hver dag som går, sier Berg.

