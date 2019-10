Far og sønn angrepet på tur i Hønefoss

En far og hans seks år gamle sønn ble angrepet da de gikk på tur i Hønefoss. Faren ble slått, mens sønnen ble dyttet over ende. Politiet leter etter to menn.

– Faren er lettere skadd, opplyser operasjonsleder André Kråkenes i Sørøst politidistrikt til NTB. Angrepet skjedde trolig uten foranledning i fritidsområdet Schjongslunden i Hønefoss lørdag formiddag. Saken ble først omtalt i Ringerikes Blad. De to var på tur i området da to menn plutselig gikk til angrep. Den seks år gamle gutten ble dyttet, mens faren ble slått. De to mistenkte gjerningspersonene beskrives som menn i 30-40-årsalderen. De to løp fra stedet da vitner kom til. Politiet ønsker nå å komme i kontakt med vitner til hendelsen. Far og sønn er i kirkeasyl i Hønefoss kirke. De må avhøres med tolk, noe som skal skje senere lørdag. (©NTB)