Far og sønn tiltalt for vold og trusler i Elverum

En far og hans to sønner er tiltalt for trusler og vold mot en norsk-somalisk familie i Elverum i sommer.

Ifølge tiltalen skal de to sønnene på 15 og 18 år ha løpt etter den norsk-somaliske familien med en jernstang eller et sykkelstyre og med en schæferhund foran seg. De to skal ha slått etter ett av familiemedlemmene, melder NRK. Noen dager etter skal en av sønnene og faren ha løpt etter to av døtrene og moren i den norsk-somaliske familien inn i leiligheten deres. Ifølge tiltalen slo faren den norsk-somaliske moren flere ganger i ryggen med en pinne eller planke og kastet en gjenstand i hodet hennes. Han skal også ha ropt «neger» og «jeg skal drepe dere». Faren er også er tiltalt for å ha oppildnet sønnen da han slåss i Elverum sentrum i desember 2019 med flere gutter av utenlandsk opprinnelse. Farens forsvarer Jostein Løken sier til NRK at hans klient ikke erkjenner straffskyld, og at han mener at han ikke har gjort noe galt. (©NTB) (©NTB)