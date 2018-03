Får vi både regn og mildvær, kan det bli flom

Snøen ligger meterhøy, og ser ikke ut til å smelte med det første. Hos NVE håper de at mildværet ikke kommer alt for brått og voldsomt.

(Ringblad): – Hvordan flomsituasjonen blir, avhenger av været vi får når smeltingen skjer, sier vakthavende flomvarsler Ann-Live Øye Leine hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Det verste vi kan få er høye temperaturer og mye regn.

– For øyeblikket er vi mest spent på de lavereliggende områdene, som er lavere enn 400 meter over havet. Et væromslag med regn og mildvær kan gi lokale oversvømmelser i områder hvor det bor mye folk, sier Øye Leine til Ringblad.

Les også: Nå kommer det mer snø



Kan unngå flom

Hun har samtidig mange eksempler på at snømengder som dette har smeltet bort helt uten noen flomproblemer.

– Normalt får man fortsatt en del mer snø i løpet av mars. Nå har vi allerede mye, men om det blir slik det ser ut nå, får vi ikke så mye mer snø i tiden som kommer. Da kan vi nærme oss normale forhold, sier hun.

Det aller gunstigste er en jevn og rolig temperaturstigning, hvor snøen smelter gradvis - uten nedbør i form av regn.

Les også: Her har de ikke sett snø på 28 år – før nå



Regulering

Den store snøsmeltingen setter vanligvis inn etter påske. Øye Leine forteller at NVE er i kontakt med kraftselskapene som står for reguleringen av vassdragene.

– Når det nærmer seg vårflom, er jo magasinene vanligvis tappet ned etter kraftproduksjon gjennom vinteren. Regulantene må følge reglementet for magasinene sine, og så må vi gå i dialog med dem dersom vi ser at det er nødvendig, sier Øye Leine.

Lett snøvær i vente

Hun ser ikke ut til å behøve å engste seg for den store snøsmeltingen i tiden som kommer. I stedet får vi et lite påfyll av snø, men bare i beskjedne mengder, i dagene som kommer.

Når vi kommer til helgen skal temperaturen ifølge yr.no bikke opp mot null grader, med muligheter for så vidt å krype opp på plussiden. Så meldes det om et par varmegrader midt på dagen når vi kommer ut i neste uke, ifølge meteorologene.

Flere saker fra Ringblad får du her!

Mest sett siste uken