Faren erkjenner straffskyld for drapet på sin 15 år gamle sønn på Toten

Mannen (45) som var siktet for drapsforsøk på sin 15 år gamle sønn på Kapp i Østre Toten kommune, er nå siktet for drap etter at gutten mandag døde av skadene han ble påført. Mannen erkjenner straffskyld. Foto: Berit Roald / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)