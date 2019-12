Faren takker for all omsorg etter drukningene i Tromsø

Mannen som har mistet sin kone og to barn etter at fire personer ble funnet livløse i sjøen i Tromsø mandag, er takknemlig for omsorgen han har fått.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Det forteller mannens bistandsadvokat Erik Ringberg til NRK. – Han er takknemlig for den omsorgen som Tromsøs befolkning viser ham i en svært krevende tid. Situasjonen hans er vanskelig, men han sier det hjelper på å bli vist slik omsorg, sier Ringberg. To jenter på henholdsvis sju og fire år er døde, mens deres avdøde mor i 20-årene er siktet for drap og drapsforsøk. En jente på halvannet år ligger fortsatt kritisk skadd på Rikshospitalet. Minnestund og fakkeltog Søndag arrangeres det fakkeltog og minnestund i Tromsø etter tragedien. «La oss komme sammen for å vise at vi bryr oss om hverandre og tenke på dem som ikke lenger er blant oss og dem som sitter igjen. Vi er alle tromsøværinger, og vi er ingenting uten mangfold og hverandre», står det på Facebook-siden som er opprettet for arrangementet. Det er også opprettet en privat innsamlingsaksjon der pengene skal gå til faren. Lørdag ettermiddag var det kommet inn over 100.000 kroner, skriver NRK. Vitne har meldt seg Fredag etterlyste politiet et vitne som ble observert på trilletur med barnevogn forbi stedet der moren og hennes tre barn ble funnet livløse i sjøen. Lørdag opplyste politiet at vitnet har meldt seg. – Personen som vi etterlyste, har meldt seg, bekrefter politistasjonssjef Anita Hermandsen overfor Dagbladet. Politiet håper hun kan hjelpe til med å ytterligere tidfeste hendelsen, som til nå er anslått å ha skjedd mellom klokka 16.30 og 17.00. (©NTB)