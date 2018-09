Faren varslet politiet etter at sønnen kom hjem med blodige klær på Varhaug

Faren til 17-åringen som er siktet for å ha drept 13 år gamle Sunniva Ødegård, sendte sønnen til politiet etter at han kom hjem med blodige klær, ifølge NRK.

Sønnen skal ha forklart at blodet på klærne hans stammet fra en slåsskamp, en forklaring faren slo seg til ro med, ifølge NRK.

Men da han dagen etter så på nyhetene at en ung jente var funnet død på Varhaug, ble faren bekymret. Etter å ha snakket med en annen person, tok faren kontakt med politiet og sa at sønnen hans ønsket å forklare seg for politiet.

Samme kveld som 17-åringen ble avhørt, ble teknikere fra politiet observert inne i huset der 17-åringen bodde. Der fant de de blodige klærne og sendte de til analyse, ifølge flere kilder som NRK har snakket med.

Det var natt til mandag 30. juli at 13 år gamle Sunniva Ødegård ble funnet død på en gangsti om lag 150 meter fra der hun bodde på Varhaug i Rogaland. Den siktede 17-åringen har innrømmet å ha drept henne.

