NVE varsler rødt farenivå for Veslemannen på bakgrunn av varsel om store nedbørsmengder fra lørdag kveld og at fjellet et svært følsomt for vanntilførsel.

Saken oppdateres.

Tidligere denne uken ble farenivået senket fra rødt til gult, og beboerne fikk beskjed om at de kunne flytte hjem igjen. Nå er farenivået igjen hevet til rødt.

Det opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) lørdag, ifølge NRK.

– Bevegelsene i Veslemannen har minket sakte de siste dagene på grunn av tørt og relativt kjølig vær, men bevegelsene er fremdeles relativt store. Fjellpartiet har de siste ukene reagert kraftig på nedbør, med betydelig økning i bevegelsene også i nedre delen. Meteorologisk institutt varsler kraftig regn i kveld og i morgen som etter hvert skal gå over til sludd. Det er meldt varmegrader fram til klokka 12. På bakgrunn av værmeldingen og sensitiviteten til nedbør varsler NVE herved rødt farenivå for Veslemannen, heter det i en oppdatert rapport.

Mest sett siste uken