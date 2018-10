Farevarsel for nedbør, vind og vanskelige kjøreforhold

Meteorologisk institutt varsler et døgn med mye vær i Sør-Norge. Venter vanskelige kjøreforhold i fjellet, liten storm i Agder.

Meteorologisk institutt varsler et døgn med mye vær i Sør-Norge. Det er sendt ut gult farevarsel, både på vanskelige kjøreforhold, nedbør og vindkast.

Mandag og tirsdag vil sterk vind og nedbør gi snø lokalt og vanskelige kjøreforhold i fjellet i Sør-Norge.

I Møre og Romsdal og Trøndelag ventes det fra tirsdag formiddag synkende snøgrense og snøbyger med stedvis vanskelige kjøreforhold ned til 400-600 meter over havet.

I Agder ventes vinden å komme opp i liten storm med vindkast på rundt 20 meter i sekundet i indre strøk. I Hordaland og Rogaland vil det blåse sterk kuling fra vest, melder meteorologene.

BLIR VÅTT: Dette satellittbildet tatt mandag ettermiddag viser uværet som nå drar seg inn over Vestlandet.

Mandag ettermiddag er det vekslende snøslaps, bart og vått på E16 over Filefjell. Over Haukelifjell er det vekslende bart og snødekke, fare for glatte partier. Klokka 13 var det minus 1 grad, lett bris, skyet og middels snøbyger, ifølge vegvesen.no.

På riksvei 7 over Hardangervidda mellom Hordaland og Buskerud er det mandag ved 15-tiden meldt om stort sett snø- og isdekke.

Det neste døgnet blir det mye vær i #SørNorge! Vi har sendt ut gult farevarsel for både vanskelige kjøreforhold, nedbør og vindkast.

Hold på hatten, det neste døgnet blir vindfullt i #SørNorge 💨 Vinden vil komme opp i liten storm i Agder, med vindkast på rundt 20 m/s i indre strøk. I Hordaland og Rogaland vil det blåse sterk kuling fra vest.

