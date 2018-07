Farevarsel for styrtregn i nord - i sør vil finværet ingen ende ta

I Finnmark er det sendt ut farevarsel om kraftige regnbyger, i sør vil finværet ingen ende ta.

Sør i landet er det stadig tørt og varmt, og det ser ikke ut til å skulle endre seg på en god stund. Onsdag meldte også danske meteorologer om et varmere vær en vanlig helt frem til ut oktober.

I nord tok hetebølgen brått slutt, og i Finnmark er det sendt ut gult farevarsel om styrtregn i helgen.

– Det er særlig på sommeren når man har høye temperaturer og kald luft kommer inn, at man får så kraftige byger at et varsel utstedes, sier vakthavende meteorolog Geir Bøyum til NTB.

Søndag ventes kraftige regn- og haglbyger i #Finnmark, lokalt med torden. Mest nedbør blir det i Øst-Finnmark, med timesnedbør opptil 15 mm. pic.twitter.com/5Fn1XXbM34 — Meteorologene (@Meteorologene) 21. juli 2018

To ukers nedbør på én dag

Natt til torsdag ble den nest varmeste natten i Norge i nyere tid registrert på Makkaur fyr på Finnmarkskysten. Da var den laveste temperaturen som ble målt i løpet av natten, hele 25,5 grader. Alle de tre nordligste fylkene slo fylkesrekordene onsdag, men gleden var dessverre kortvarig.

Finnmark, som har hatt temperaturer på rundt 30 grader i flere dager, vil søndag kunne få 15 millimeter nedbør i en periode på fire timer. Det er spesielt østlige deler av Finnmark som er utsatt.

– For å gi et perspektiv er regnmengden som ventes søndag, på nivå med to ukers nedbør. Det er ganske mye, sier Bøyum, som tilføyer at bygene vil gi kjøligere temperatur i Finnmark.

I Nordland og Troms er det regnbygene allerede i gang, og det er ventet både regn og tordenvær i fylkene.

– Lørdag er det flest byger i Nordland, men det er ikke så dramatisk som det kan bli enkelte plasser i Finnmark søndag, sier Bøyum.

Ei lita oversikt over nedbørfordelinga i Sør-Noreg dei komande dagane. Vestlandet og Trøndelag får litt påfyll av regn 🌧️ Det tørre og varme vèret fortset Østafjells, kun avbrutt av lokale ettermiddagsbyger 🌩️ #SørNorge pic.twitter.com/USbUqBhbA7 — Meteorologene (@Meteorologene) 20. juli 2018

Fortsatt varmt og tørt østafjells

I sør fortsetter samtidig det tørre og varme været.

- Det blir bra vær østafjells, mens det kan bli litt mer skyer på Vestlandet. Da kan det komme noen lette regndrypp i ytre strøk, mens det blir mindre i indre strøk, forteller vakthavende meteorolog Bente Wahl ved Meteorologisk Institutt.

Den kommende uken vil temperaturene gjerne ligge på rundt 30 grader østafjells og omkring 20 ellers i landet, forteller hun. I Bergen er det muligheter for litt mer nedbør, mens det østafjells blir lite og kanskje ingen regndråper.

- Ut juli så ser det tørt og varmt ut. Det ser ut til at det kan bli heller en tanke varmere enn kjøligere, sier meteorologen.

Uken ser imidlertid ikke helt mørk ut for de i nord heller, og det kan bli flere dager med fint vær.

- Det har jo vært veldig varierende. Bodø hadde for eksempel over 30 grader den ene dagen og 12 den neste. Uka som kommer blir ikke superbra, men den blir ikke dårlig heller.

Melder varme temperaturer ut oktober

Vi er inne i den største sommertørken siden 1947, og onsdag meldte danske meteorologer om at temperaturene kan holde seg over normalen helt ut oktober. Det samme meldte Vibeke Thyness ved Meteorologisk Institutt.

- Det ser ut til å være et varmt og tørt signal for hele Nord-Europa helt frem til og med oktober, sa Thyness, men påpekte da at slike langtidsprognoser er svært usikre.

