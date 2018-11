Farid Shariati (32) skal gjøre MDG til mer enn et miljøparti

Miljøpartiet De Grønnes nye sosialpolitiske talsperson vil integrere eldre og gjøre det billigere å bo sentralt i Oslo.

- Det er ikke bare innvandrere som trenger å bli integrert. Det er mange som er sårbare for å havne utenfor, som for eksempel de eldre i samfunnet, sier Farid Shariati (32) i Miljøpartiet De Grønne (MDG) til Nettavisen.

Den svensk-iranske finnmarkingen Shariati er ingen hvemsomhelst i MDG. Han er leder av Vadsø og Finnmark MDG og ble nylig medlem av MDGs sentralstyre.

Han ville i vår bli Rasmus Hanssons etterfølger som mannlig nasjonalt talsperson i partiet. Han tapte den kampen mot Arild Hermstad, men ble i høst i stedet ny nasjonal sosialpolitisk talsperson i partiet.

Les også: Farid Shariati (32) kan gå helt til topps i MDG

Han sier at en viktig del av jobben hans er å gjøre De grønne til mer enn et miljøparti. Han vil at partiet skal profilere seg på andre saker enn bare klimakamp.

- Isolert

Som sosialpolitisk talsmann er Shariati, som selv kom til Sverige fra Iran som treåring, opptatt av integrering. Han mener imidlertid ikke integreringen bare skal gjelde innvandrere.

- Man kan ikke bare tenke på synlige etniske minoriteter, det man på folkemunne kaller innvandrere, men alle grupper som står utenfor storsamfunnet, sier Shariati.

Han sier at ved siden av innvandrere kan det være seniorer som mister sitt sosiale nettverk.

- De må også integreres. Vi gjør samfunnet, og innbyggerne, en bjørnetjeneste om integrering kun skal avgrenses til et fåtall grupper, sier Shariati.

TAPTE VALGET: Farid Shariati stilte til valg for å etterfølge Rasmus Hansson som MDGs nye nasjonale mannlig talsperson. Han tapte imidlertid til Arild Hermstad (tv).

- Hva mener du med det?

- Mange eldre er isolerte fra fra samfunnet, av naturlige årsaker. Du blir pensjonist, folk rundt deg dør og mye av nettverket ditt faller bort. I Norge omgås vi ikke på tvers av generasjonene i noen særlig grad, sier han.

- Samtidig har innvandrerne helt spesifikke utfordringer, som språk og en annen kulturell bakgrunn?

- Det er ikke det som avgjør om du er integrert eller ikke. Du er ikke integrert selv om du snakker språket, er utdannet eller i arbeid. Det er du først når du føler at du tilhører storsamfunnet, sier han.

Prioriteringer

Han mener å få eldre til å være endel av storsamfunnet er en like viktig oppgave som å ta imot innvandrere fra andre land.

- Det handler om å skape arenaer der folk møter hverandre uavhengig av alder eller hvor man komme fra, sier Shariati.

- Hvor stort mener du problemet for eldre som integreres, sammenliknet med hos innvandrerne?



- Mange eldre som er helt alene, de har ingen i livet sitt. Det er et stort problem i seg selv. Jeg vil ikke sammenlikne det med andre grupper, sier Shariati.

- Samtidig må jo politikere hele tiden gjøre prioriteringer og spørre seg hva som er viktigst?

- Jo, men min erfaring tilsier at hvis du jobber for å inkludere en gruppe, så skaper det masse ringvirkninger. Det gjør at du også kan integrere andre grupper, sier Shariati.

Les også: Pål Nesse (NRC): - Norge bør ta imot 5000 flyktninger i året, pluss de som trenger asyl

Startet program

Han sier at han selv ledet et program i Vadsø kommune der voksne, «innfødte» vadsøværinger ble koblet opp med flyktninger, som de kunne møte, snakke med og bli veiledet av gjennom en fadderordning.

- Det deltok også eldre i. Slik slo vi to fluer i en smekk, sier Shariati, som tenker dette er et eksempel for etterfølgelse nasjonalt.

- Men det må skje i regi av de enkelte kommunene, sier han.

Han understreker at hans erfaring er at innvandrere og flyktninger generelt er svært positive til å bli integrert og finne en jobb.

- Det som er en realitet er at det store flertallet flyktninger, asylsøkere og innvandrere ønsker å lykkes i livet og de ønsker å bli integrert. De er like motivert som du og jeg. At personer fra en bestemt nasjonalitet er mindre motivert til å lykkes enn en annen gruppe er absurd, sier Shariati.

Les også: Masud Gharahkhani (Ap): - Bor du i Norge, må du bli en del av Norge

Skeptisk til boligmarkedet

Et annet tema som er viktig for sosialpolitikken MDG og Shariati er boligpolitikken. MDGs sosialpolitiske talsperson er skeptisk til den norske politikken der alle skal skal eie en bolig, samtidig som markedet skal styre boligprisene.

I stedet vil han at det offentlige i mye større grad skal eie boliger og leie dem ut.

- Jeg tror vi må åpne i mye større grad for at kommunene eier boliger og leier dem ut, slik vi blant annet har i Sverige. Skal det være sånn at bare folk med god råd skal bo sentralt? spør Shariati.

- Det er vel ikke en menneskerett å bo sentralt i Oslo?

- Nei, kanskje ikke, men nå er det markedet som bestemmer hvem som bor hvor. Du skal ikke tvunget inn i et nabolag bare på grunn av økonomien din eller økonomien til foreldrene dine. Det fører til segregering. Derfor bør kommunene i mye større grad styre utviklingen, sier Shariati.

Les også: Ingebrigt Steen Jensen om asyl og innvandring: - Dette er ikke Norge, hva skjer?

Ikke skatt

- Men det å motvirke sosiale forskjeller gjennom kjøp av kommunale boliger er dyrt. I hvilken grad er prislappen verdt det?

- Sverige har en mye større andel offentlige boliger enn i Norge. Man må huske på at kommunen er planeier når man skal bygge flere boligområder. De har muligheten til å regulere hvor stor andel skal være offentlige boliger. Alternativet er å si at det offentlige ikke har et ansvar for omfordeling, som er det den norske velferdsstaten bygger på, sier Shariti.

- Hvorfor skal dette problemet løses gjennom offentlige boliger og ikke for eksempel skattepolitikk?



- Det er veldig mye kapital knyttet til boliger. Den kapitalen forsterker seg selv veldig fort, mye mer enn en progressiv skatte kan utjevne. Skal skatt utjevne prisene i boligmarkedet i hele Norge, vil det slå feil.

Støtte i partiet

- MDG sitter i byrådet i Oslo. Er dette noe som har støtte i resten av partiet?

- Det er mange i partiet som støtter det, og vil se en endring i sosial- og boligpolitikken. Jeg er stor fan av hva byrådet gjør i Oslo , men tror det fortsatt er mer man kan gjøre for utjevning knyttet til bolig og sosialpolitikk, sier Shariati.

- Opplever du at byrådet i Oslo er åpne for disse tankene?

- Dette må først Oslo MDG finne ut av selv. Jeg er i dialog med mange i Oslo MDG, inkludert i bydelene. Spesielt der i Oslo hvor man ser at boligpolitikken er feilslått og det kan dannes gettoer, er man veldig åpen for å se en endring i denne politikken, sier Shariati.

- En trussel for samfunnet

Innvandringskritikere har ofte hevdet at innvandring kan oppfattes som en trussel mot velferdsstaten. Shariati mener imidlertid det er et symptom på et samfunn som over tid er blitt segregert, allerede før innvandrerne kom.

- Det som virkelig utfordrer tilliten til velferdssystemet, er skatteflukt. Vi ser at mange store selskaper og rike personer plasserer rikdommen sin i utlandet. Det er et mye større problem enn at det oppkonstruerte problemet om at innvandrere er et trussel mot velferdsstaten. I realiteten er de en like stor ressurs som noen andre, sier han.

- Likevel er halvparten av de mottar sosialhjelp er flyktninger eller innvandrere, ifølge en rapport fra NAV. Hvordan forklarer du det?



- Dette viser hvilke utfordringer flyktninger har nå de kommer til Norge. I motsetning til hva noen sier, bærer vi dem ikke inn på gullstol, slik noen hevder. De starter med mye dårlige forutsetninger enn alle andre, og det blir veldig synlig i slik statistikk, sier Shariati.

Han mener løsningen at man gjør mer for å hjelpe denne gruppen.

- Løsningen er å politisk vilje til å omfordele slik at flere får likere vilkår. Vi lever i et samfunn der fattigdom, spesielt blant barn, øker. Det er en stor trussel for hele samfunnet, sier Shariati.

Mest sett siste uken