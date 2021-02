Farida-saken avgjort i Høyesterett – 15-åringen får ikke komme tilbake til Norge

Saken til 15 år gamle Farida Mushini er behandlet i Høyesterett for andre gang. Anken ble forkastet, og jenta får dermed ikke komme tilbake til Norge.

– Lagmannsretten hadde lagt til grunn at UNEs vedtak om opphør av flyktningstatus for en familie fra Afghanistan var gyldig. For Høyesterett var spørsmålet bare om lagmannsretten hadde bygget på en riktig forståelse av utlendingsloven. Høyesterett var enig i lagmannsrettens forståelse og forkastet anken fra familien, skriver Høyesterett i et sammendrag.

Farida og moren kom til Norge i juni 2011. Hun fikk opphold i Norge fordi hun ifølge Utlendingsdirektoratets (UDI) vedtak var «en enslig afghansk kvinne uten mannlig omsorgsperson».

Da faren til Farida kom til Norge året etter, ble tillatelsen til opphold for Farida og moren trukket tilbake av UDI. Familien fikk endelig avslag fra UNE i september 2013. Familien ble tvangsreturnert til Afghanistan i februar 2015, men vant helt til Høyesterett, og familien trodde de skulle få komme tilbake til Dokka.

Men i mai 2018 gjorde UNE et nytt vedtak om utvisning, og familien gikk til sak på ny.

