«Farmen»-Camilla ble overfalt på byen: - Alt gikk i svart

- Det å ikke akseptere andres legning i 2018 er faen meg helt sinnsykt, skriver Camilla Barfot.

Farmen-deltakerene Camilla Cox Barfot, Eunike Hoksrød, Vidar Helseth, Kristian Krubel Djupnes var ute på byen i Tønsberg sammen med en vennegjeng i helga.

Gjengen hadde vært på konsert med Vassendgutane, men da de møttes for å feste etter konserten, tok kvelden en uventet vending, skriver TV 2.

- Gikk så fort



Barfots kompis, Erik Andreas Fløan Felle, fikk i løpet av kvelden flere kommentarer slengt etter seg. Kommentarene gikk på at han er homofil. Da gjengen senere var samlet på dansegulvet, skal en gjeng ha kommet bort til dem og hoppet på dem.

– Det gikk så fort, så jeg skjønner nesten ikke hva som skjedde. Men plutselig bare smalt det, og jeg fløy veggimellom. Alt gikk i svart, og da jeg våknet, hadde jeg sinnsykt vondt, forteller Barfot til TV 2.

Det svartnet for den tidligere Farmen-deltakeren, som måtte på legevakta. Der fikk hun beskjed om at skulderbladet er brukket.

- Helt sinnsykt



Fløan Felle slapp unna med kun lette skader, men sier at det ikke er første gang han opplever å få slike kommentarer.

– Jeg tar meg ikke noe nær av sånt. Jeg synes bare synd på de som bruker energi på å være drittsekker. Det er ingen stor påkjenning for min del, for jeg har så mange folk rundt meg som støtter meg, sier Fløan Felle til TV 2.

Barfot skriver på sin egen Facebook-side at hun tåler et brudd, men at det er «helt sinnsykt» å ikke akseptere andres legning i 2018.

«Tusen takk til dere som fant ut at dere ikke likte at kompisen min var homo, takk for at dere fløy på oss, takk for at dere fikk avslutta kvelden min med legevakt, takk for at dere ga meg brudd i skuldra. Tusen takk, jeg er kjempestolt over dere, så det er bare å si gratulerer! Tåler et brudd, for det ordner seg, men det å ikke akseptere andres legning i 2018 er faen meg helt sinnsykt,» skriver Barfot.

