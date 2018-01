Bodøværingen Geir Magne Haukås fra Farmen gir jegertvillingene det glatte lag og mener de fremmer myten om nordlendingene.

- Jegertvillingene har et ordforråd som ikke er representativt for det nordnorske språket. De har ingen dekning for å si at det å banne er typisk oss nordlendinger, forteller Geir Magne Haukås (47) til Dagbladet.

Haukås så presentasjonsprogrammet for årets kjendisversjon av «Farmen». Etter det kommer refsen fra realityprofilen.

Les også: Foreslår Farmen-Halvor som ordfører

I et innlegg på Facebook kritiserer han tvillingene Kristine og Johanne Thybo Hansens dagligtale.

«At Aune Sand er opptatt av å framstille seg selv som vulgær, er ikke et ukjent fenomen. Det jeg derimot stiller meg litt spørrende til, er disse jakt-tvillingene som løper rundt og forklarer sitt elendige, og lite sofistikerte ordforråd, med at de er nordlendinger, og at det er typisk oss å banne konstant (...) At man glipper en og annen gang er ikke uvanlig, men å gjøre det i annenhver setning er ganske enkelt en stygg forsøpling av det norske språk», skriver 47-åringen blant annet.

Kristine Thybo Johansen fnyser av uttalelsene hans og mener han kunne ha spart seg for slik snakk om mennesker han ikke kjenner.

- Utover det har jeg ingen kommentar, sier hun til Dagbladet.

Les også: Vendela: - Jeg er et resultat av plutselig kjærlighet

Mest sett siste uken