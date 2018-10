En katolsk fastlege i Telemark mistet jobben fordi hun av samvittighetsgrunner nekter å sette inn spiral på kvinner. Høyesterett sier oppsigelsen var ugyldig.

I november i fjor kom Agder lagmannsrett fram til at oppsigelsen var ugyldig, men frifant Sauherad kommunen for erstatningsansvar overfor fastlege Katarzyna Jachimowicz.

Torsdag sa en enstemmig Høyesterett seg enig i det første punktet, men kom fram til at kommunen er erstatningsansvarlig for tap Jachimowicz har lidd som følge av oppsigelsen. I tillegg må kommunene betale 2,5 millioner kroner i sakskostnader for behandling i tre rettsinstanser. Torsdagens dom fastsetter ikke noen størrelse på erstatningsbeløpet.

Jachimowicz var fastlege og kommunalt ansatt lege i Sauherad i Telemark i 20 prosents stilling. Hun fikk fastlegejobben i mai 2011. I intervjurundene hadde hun opplyst om samvittighetsforbeholdet som innebærer at hun reserverer seg mot å sette inn spiral på kvinner.

Fylkesmannen i Telemark opprettet tilsynssak mot Jachimowicz i februar 2014, og i januar året etter fastslo Helsetilsynet at hun ikke hadde adgang til å reservere seg. Hun gikk ut i permisjon 1. april 2015 og har siden jobbet som lege ved Sykehuset Telemark. Kommunen sa opp fastlegeavtalen hennes 3. desember samme år.

