Fedmeekspert om ny lettbrus-forskning: - Jeg er hundre prosent trygg på at lettbrus ikke er farlig

Overlege Jøran Hjelmesæth jubler over at lavpriskjedene setter ned prisene på lettbrus.

I februar kom danske forskere med en forskningsrapport som avliver en rekke myter rundt lettbrus.

Forskere ved Insititutt for Idrett og Ernæring på Universitetet i Købenahavn har, i samarbeid med Århus Universitet, undersøkt virkningen av et relativt høyt forbruk av brus. 60 overvektige personer deltok i studien, og deltakerne ble delt opp i fire grupper:

En gruppe drakk én liter sukkerholdig brus (Coca-Cola), en gruppe drakk én liter sukkerfri brus (Coca-Cola Light), en gruppe drakk én liter vann og en gruppe drakk én liter lettmelk. Inntaket var per dag, og gruppen ble fulgt gjennom et halvt år.

Ingen vektøkning



Resultatet avliver myten om at man legger på seg ved å drikke lettbrus:

«Resultatene våre tyder på at insulinfølsomheten ikke påvirkes av å drikke brus med kunstige søtningsmidler sammenlignet med å drikke vann, melk eller brus med sukker. Samtidig var det heller ingen endring av vekt. Men brus med sukker økte både fett og kolesterol, noe som vann, melk og lettbrus ikke gjorde,» skriver Sara Engel, som er medforfatter i studien.

Studien underbygges av resultat fra lignende forskning, deriblant en metanalyse fra 2015, hvor forskere så nærmere på 90 ulike menneske-og musestudier. Forskerne konkluderte da med at sukkerfri brus verken øker energiinntaket eller kroppsvekten sammenlignet med vann, men i stedet reduserer energiinntaket og kroppsvekten sammenlignet med sukkerholdig brus.

En annen studie fra 2016, publisert på nettsidene til National Center for Biotechnology Information, viser at inntak av lettbrus kan være svært fordelaktig for de som ønsker å gå ned i vekt eller for de som har oppnådd vektnedgang og ønsker å vedlikeholde vekten.

- At lettbrus er farlig, er en myte



Overlege Jøran Hjelmesæth, professor ved Universitet i Oslo og leder ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold, nøler ikke et sekund når han får spørsmål om hvorvidt han mener det fremdeles er grunn til å frykte at lettbrus kan være skadelig for helsa:

- Jeg er hundre prosent trygg på at de kunstige søtningsstoffene du finner i lettbrus ikke har noen som helst helsefare, så lenge man ikke drikker mer enn fire-fem liter lettbrus om dagen - og det er det svært få som gjør, sier Hjelmesæth til Nettavisen.

Anbefalt inntak av aspartam er nemlig satt til 0-40 mg/kg kroppsvekt/dag, noe som tilsvarer mellom fire og fem liter lettbrus.

- At lettbrus er farlig, er en myte. Jeg skjønner ikke hvem som har en interesse i å bringe frem disse bytene, men det er irrasjonelt.

GLAD: Overlege Jøran Hjelmesæth er svært fornøyd med at lavpriskjedene nå setter ned prisen på lettbrus.

Jubler over priskutt



Nylig skrev Nettavisen om at lavpriskjedene nå permanent kutter prisen på all sukkerfri brus.

- Vi gjør dette fordi brus er blant de største kildene til sukkerinntak i Norge. Vi har satt som mål å selge mindre sukker til kundene og da er det et godt tiltak, sa kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi til Nettavisen.

Hjelmesæth har lenge etterlyst lignende tiltak, og jubler nå over at Kiwi, Coop og Rema 1000 gjennomfører priskuttet.

- Dette er jeg veldig glad for! Det er et kjempegodt signal, og for min del kunne de gjerne satt ned prisen enda mer. Verdens helseorganisasjon har gått gjennom dokumentasjon på dette, og konklusjonen er at folk kjøper mer av sunne varer hvis prisen er lav, samtidig som de kjører mindre av usunne varer hvis prisen går opp.

- Så egentlig skulle du ønske at lavpriskjedene samtidig gjorde sukkerholdig brus dyrere?

- Ja, men jeg kan jo ikke få alt jeg ønsker meg, sier Hjelmesæth.

- Ikke ha dårlig samvittighet



Selv om flere store forskningsrapporter nå avliver myten om at inntak av lettbrus kan føre til at du legger på deg, er det fortsatt forskning som viser at lettbrus kan øke både matlyst og sukkersug, som igjen kan føre til vektoppgang.

Men ifølge Hjelmesæth, finnes det minst like mye forskning som beviser det motsatte.

- Og den forskningen som viser at lettbrus ikke øker matlyst og sukkersug er mer troverdig, understreker overlegen.

Hjelmesæth synes ikke det er noe i veien med å belønne seg selv med et par glass Pepsi Max. Hvis man ønsker å gå ned i vekt, kan dette være en fin måte å unne seg litt kos på, sier han.

- Vi mennesker vil jo gjerne ha det litt godt, og hvorfor skal vi ikke kunne belønne oss selv med litt lettbrus? Det er ingenting å ha dårlig samvittighet for. Tvert imot, jeg blir nesten litt bekymret over alle de som har dårlig samvittighet for at de drikker lettbrus. Folk kommer til meg og ber om hjelp til å bli kvitt lettbrus-avhengigheten, de sier de skammer seg over det, men det er altså den minst farlige avhengigheten jeg kjenner til, sier Hjelmesæth, og avslutter:

- Lettbrus inneholder ingen kalorier. Ingen kalorier gir ingen vektøkning. Så enkelt er det.

