Feiret jubileum med firmatur til Barcelona for 530 ansatte

Da selskapet fylte 70 år leide eieren tre fly og et hotell.

Risa, et av Norges største entreprenørselskap, feiret nylig 70-årsjubileum.

Da skulle det ikke spares på noe og den familieide bedriften bestemte å ta med seg 530 ansatte, samt tilhørende familie, til Salou i Barcelona.

Der hadde Nærbø-selskapet booket et helt hotell for anledningen.

- Turen er en viktig del av kulturbyggingen vår. «Ekta vare», som vi kaller kulturen vår, er bygget opp gjennom 70 år. Da passer det veldig bra å gjennomføre en slik tur i jubileumsåret, sier Trond Viding Tvedt, administrerende direktør i Risa AS, og fortsetter.

- Har spart i 70 år

Blant reisefølge på turen i september var Tor Bjarne Olsson, seniorrådgiver i Risa, som ikke kunne fått skrytt nok av selskapets opplegget.

- Det var fantastisk, folk pratet og koste seg hele helga. Det er med på å bidra til samhold og kultur. Risa har vært et familieeid selskap siden 1948, og da er naturlige at vi legger til rette for at familien vår, de ansatte, har det bra sier Olsson.

EKSTERNT BIDRAG: Alex Rosén var hyret inn som helgens konferansier og tok jobben på sedvanlig vis.

Han forteller om høy standard, med aktiviteter som sandvolleyball på formiddagen og storslått middag på kvelden. Spørsmålet om prisantydning for turen blir derimot raskt betimelig.

- De ansatte er selskapets viktigste ressurs, og vi har spart i 70 år for denne turen, svarer Tvedt som ikke vil ut med nøyaktig hvor mye hele festen kostet.

- Knipe inn på sykefraværet

På spørsmålet om slike turer vil synes på arbeidstempo og sykemeldingsgrad svarer Olsson bekreftende.

- Vi har allerede et svært lavt sykefravær og meget høy arbeidsmoral. Håpet er å knipe enda litt mer inn på sykefravær og opprettholde den høye motivasjonen og trivselen, sier han.

Akkurat trivselen skal det ikke ha stått på under turen, og tredje generasjon eier Risa skrøt av oppmøtet.

- Det er utrolig flott at så mange har tatt seg tid til å være med på turen. Mange har også stått på for at turen kunne gjennomføres. Jeg blir både stolt og ydmyk når jeg ser så mange glade folk her i finværet, sa kultursjef og Risa-eier Bjørn Risa da selskapet fortsatt var i Spania.

Etter å ha dratt ned fredag 21. september dro reisefølget hjem den påfølgende søndagen.

Risa har 608 ansatte og en omsetning på nærmere 1,7 milliarder i 2017.​

