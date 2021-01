Fellesforbundet vil ha kronerulling for Norsk Folkehjelp etter Gjerdrum-innsatsen

Fellesforbundet gir Norsk Folkehjelp en takk på 100.000 kroner for innsatsen som legges ned i skredområdet i Gjerdrum. De ber andre LO-forbund gjøre det samme.

Frivillige fra Norsk Folkehjelp deltar aktivt i arbeidet på skredområdet på Ask i Gjerdrum. Over 50 frivillige deltar, blant annet med ni beredskapsambulanser og flere ATV-er.

Fellesforbundet vedtok nyttårsaften derfor å gi en ekstra støtte på 100.000 kroner. Forbundsleder Jørn Eggum ber resten av LO-familien gjøre det samme.

– Nok en gang ser vi hvor viktig Norsk Folkehjelp er i beredskapsarbeidet i Norge. Fellesforbundet ønsker derfor å gi denne ekstra støtten til Norsk Folkehjelp nå, sier Eggum.

Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Henriette Westhrin, sier støtten kommer godt med. Hun mener katastrofen på Gjerdrum gir et frempek om hva vi kan vente oss i årene framover med mer ekstremvær.

– Hele lokalsamfunn vil trenge krisehjelp på en helt annen måte enn hva vi har vært vant til tidligere. Norsk Folkehjelp, som en sentral aktør i den frivillige beredskapen over hele landet, og bygger kontinuerlig kompetanse for best mulig å kunne bidra ved slike ulykker, sier Westhrin.

(©NTB)

