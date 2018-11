Fem av ni partier vil ikke gi innsyn i egen bruk av offentlige midler

Stortingsgruppene til Ap, Høyre, Frp, Venstre og Sp sier nei til å gi Aftenposten innsyn i hvordan de bruker offentlige penger de bevilger til seg selv.

Ifølge Aftenposten har stortingsrepresentantene bevilget 858 millioner skattekroner over statsbudsjettet til partigruppene de siste fem årene. Pengene kommer i tillegg til det som måtte brukes på representantenes reiser og valgkampturneer, og det brukes heller ikke på representantenes hybler og årlige godtgjørelse på 956.000 kroner, som Stortingets administrasjon betaler.

Når avisen vil vite hva 858 millioner skattekroner brukes til, får de innsyn hos MDG, KrF, Rødt og SV. De andre partiene sier nei.

Aftenposten mener Ap, Høyre, Frp, Venstre og Sp hemmeligholder hvordan de bruker offentlige penger de bevilger til seg selv, i klar kontrast til at Stortinget gjennom offentlighetsloven krever åpenhet om pengebruken i kommuner, sykehus og andre offentlige virksomheter.

Jurist, rådgiver og ekspert på offentlighet i Norsk Presseforbund Kristine Foss reagerer.

– Som folkevalgt bør de etterleve de samme prinsippene som følger dem som er underlagt offentlighetsloven, sier hun

I en felles uttalelse skriver de fem partiene at de avgir årlige regnskapsrapporter som sikrer åpenhet og innsyn i gruppenes bruk av tilskuddene, og at de av hensynet til personvern for sine ansatte ikke vil gi mer detaljert innsyn.

(©NTB)

Mest sett siste uken