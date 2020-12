Fem nye smittede på Hitra – skoler og SFO stenges til 8. januar

Siste døgn er det registrert fem nye smittetilfeller i Hitra kommune. Kommunen opprettholder stenging av barnehager, skoler og SFO til 8. januar.

Det skriver kommunen i en pressemelding.

Hitra kommune gjennomførte onsdag et ekstraordinært kommunestyremøte etter at fylkesmannen ikke godkjente stenging av skoler og barnehager i uke 1 og 2, slik beredskapsledelsen hadde vedtatt.

Kommunestyret vedtok i stedet å holde skolene, SFO og barnehagene i hele kommunen stengt i uke 1, fra 4. til 8. januar. Dette kan bli forlenget om smitteutviklingen krever det.

– Situasjonen er ikke under kontroll og er svært krevende. Nedstengingen av skoler og barnehager foretas som virkemiddel for å få smittetallene ned og for å få nødvendig kontroll over situasjonen, skriver kommunen i pressemeldingen.

